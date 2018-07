Els EUA demanen eleccions anticipades a Nicaragua i no descarten sancions

El cap per a Assumptes d'Amèrica Central del Departament d'Estat dels Estats Units, Todd Robinson, va assegurar que l'única via per sortir de la crisi que viu Nicaragua són les eleccions anticipades, alhora que va destacar que la possibilitat d'aplicar noves sancions està sobre la taula. «El camí cap a una pau segura segueix sent eleccions anticipades, justes i transparents», va dir, abans de destacar el suport de Washington als esforços de mediació de la Conferència Episcopal. Robinson va revelar a més que les autoritats nord-americanes estan sospesant l'aplicació de noves sancions. «Seguirem investigant i revisant les nostres llistes i ho seguirem fent en conjunt amb la comunitat internacional», va explicar. Així, va responsabilitar el Govern de la violència, amb prop de 300 morts, abans d'apuntar que els EUA saben que Daniel Ortega està lliurant armes a grups violents.