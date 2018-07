Trump carrega contra la UE per la multa a Google

El president dels Estats Units, Donald Trump, va criticar durament la UE, a la qual va acusar de «bufetejar» amb una multa Google, després que la Comissió Europea decidís sancionar amb 4.340 milions d'euros l'empresa tecnològica nord-americana per haver imposat restriccions a fabricants de mòbils i tauletes que utilitzen Android com a sistema operatiu per garantir la seva posició dominant en el mercat de recerques a Internet. «Us ho vaig dir! La Unió Europea acaba de bufetejar amb una multa de 5.000 milions de dòlars una de les nostres grans empreses, Google», va afirmar el multimilionari. «Veritablement s'han aprofitat dels EUA, però no per gaire temps», va afirmar.