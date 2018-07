Trump coneixia la ingerència russa abans de prendre possessió

Dues setmanes abans de prendre de possessió del càrrec, els caps de la CIA, l'FBI, la NSA i el Ciber Comando -és a dir, la unitat de ciberguerra de les Forces Armades-, i el director nacional d'Intel·ligència dels EUA es van reunir amb Donald Trump a Nova York i li van presentar evidències que Rússia havia interferit en les eleccions. No obstant això, fins dimarts -19 mesos i mig després d'aquella reunió- Trump no va admetre que Rússia va interferir en els comicis.

Després de la trobada, en una reunió cara a cara, el director de l'FBI li va anunciar a Trump l'existència del famós informe Steele, dut a terme per l'exespia britànic Christopher Steele per a l'empresa Fusion GPS, en el qual s'afirma que el Govern de Vladímir Putin portava «cultivant» la seva relació amb Donald Trump des de feia, almenys, cinc anys. L'informe també declarava que Rússia podia fer xantatge al llavors president electe dels Estats Units amb vídeos en què aquest apareixia amb prostitutes. Els vídeos haurien estat gravats durant la visita de Donald Trump a Moscou el 2013 per participar en el certamen de bellesa Miss Univers, que llavors era de la seva propietat.

Per part seva, el president dels Estats Units va insistir que la seva reunió amb Vladímir Putin va ser un èxit, tot i les «notícies falses», i va ratificar que buscarà una segona per començar a implementar allò discutit a la primera. «La cimera amb Rússia va ser un gran èxit, excepte pel veritable enemic del poble, les notícies falses», va escriure al seu compte oficial a Twitter. Trump havia culpat anteriorment les «notícies falses» de la tempesta política desfermada als Estats Units per la roda de premsa al costat de Putin, en la qual va donar més credibilitat al president rus que al Departament de Justícia i l'FBI sobre la suposada ingerència del Kremlin a les eleccions presidencials de 2016.

En aquesta compareixença, el magnat va dir que li havia preguntat directament a Putin sobre el tema i que aquest li havia contestat que Rússia no ha interferit en cap procés intern dels Estats Units, inclosos aquests comicis.