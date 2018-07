Vuit exministres de Rajoy donen el seu suport a Pablo Casado

Vuit exministres de Mariano Rajoy van signar un manifest de suport a Pablo Casado, candidat a presidir el Partit Popular, i set d'ells van compartir-hi dinar en un restaurant de Madrid un dia abans del congrés extraordinari. En aquest comunicat, els signants d'aquest manifest destaquen que Casado «representa la renovació i l'experiència necessàries que necessita avui» el Partit Popular, així com «la seva consolidació com a projecte polític més fort, més unit i guanyador a Espanya».

«Aquesta candidatura integra cinc dels sis candidats que es van presentar a la primera volta, demostrant una alta capacitat d'integrar una àmplia majoria dels militants que van votar a la primera fase del procés», afegia. El comunicat destacava que la candidatura de Casado presenta «un projecte polític il·lusionant en defensa de la democràcia, la llibertat i la unitat d'Espanya». «Orgullosos del nostre partit, dels nostres governs i il·lusionats amb el nostre futur», acabava.

En concret, han signat aquest document l'exministra i secretària general del PP María Dolores de Cospedal, l'excap de la Diplomàcia espanyola José Manuel García-Margallo, Isabel García Tejerina (Agricultura), Rafael Catalá (Justícia), Dolors Montserrat (Sanitat), Juan Ignacio Zoido (Interior), José Manuel Soria (Indústria) i Jorge Fernández (Interior). Set d'ells van compartir dinar a Madrid amb Casado, llevat de Fernández, que es va absentar per raons familiars.

El mateix Casado va confessar que per a ell és «un honor» que «dues terceres parts de tots els ministres de Mariano Rajoy se sentin integrats» en el seu projecte i va rebutjar que es tractés d'un dinar contra la seva rival a les primàries. A més, va reiterar que a la seva candidatura «hi caben tots».



Casado, «optimista»

Casado va assegurar que és «optimista» davant la possibilitat de guanyar el XIX congrés extraordinari del PP de Madrid que comença avui perquè el seu projecte «ha despertat la il·lusió i la gent vol una nova etapa». «No us fallaré», va proclamar.

Per part seva, Saénz de Santamaría va asseverar que compta amb «un matalàs» del 15% d'avantatge dels compromissaris sobre Casado i va assegurar que seguirà en política «passi el que passi». L'exvicepresidenta va afirmar que el seu equip ha parlat amb cadascun dels compromissaris. «Tinc un senador dedicat a això, al qual anomeno 'el comptador' i a qui cada dia veiem tranquil i somrient», va afirmar.

Sáenz de Santamaría va explicar que, encara que és «prudent», hi ha hagut una feina «molt professional» per part del seu equip, que s'ha dedicat a parlar amb tothom, i és per això que va defensar que les dades «no es poden valorar pel que apareix a les xarxes socials».

En aquest sentit, l'exvicepresidenta es veu amb la «legitimitat» que dona el vot de l'afiliat, i encara que va admetre que la decisió dels compromissaris no té per què ser la mateixa que la de la militància, considera que els compromissaris «són molt sensibles al que ha decidit l'afiliat».