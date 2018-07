Casado promet «reconquerir» els catalans mitjançant Tabàrnia

Pablo Casado ha demanat aquest dissabte el vot dels compromissaris del PP per esdevenir president del partit i "reconquerir" els catalans fent que "aquesta Tabàrnia hipotètica sigui de veritat", en un discurs on ha reivindicat també una "única Espanya" i ha desplegat els valors de la dreta "desacomplexada" mitjançant la seva oposició a la llei de l´eutanàsia i el ´dret a la vida´. "Aturarem el pla de Torra" perquè "caigui l´engany independentista", ha apuntat en un discurs contundent –i més aplaudit que el que ha ofert abans la seva contrincant, Soraya Sáenz de Santamaría- on ha assegurat que ell "farà que es respecti" el PP i "recuperarà l´espai" que li han pres al PP "altres forces", en referència a Ciutadans. La seva presidència, ha afirmat, és la d´un "enamorat d´Espanya". Ha tancat el discurs, precisament, amb un "visca el PP i visca Espanya", i ha promès que en cas de victòria vol integrar Soraya Sáenz de Santamaría.

El candidat a la presidència del PP també ha afirmat que la seva formació és la de la defensa de la unitat d´Espanya. "Una única Espanya", ha afirmat abans de recordar que ena questa campanya va anar a Alsasua a defensar la Guàrdia Civil. També a Catalunya, on va anar a la comandància de la Policia Nacional a dir "que no han de demanar perdó per fer el que els va demanar una jutgessa" que és "la defensa de l´Estat de dret". "Donarem la batalla com hem fet aquests anys a Catalunya perquè us necessitem", ha afirmat dirigint-se als líders del PPC que han estat víctimes, diu, "d´amenaces i xantatges". "No permetrem que us segueixin enviant bales a la bústia, que us pintin les cases, que assenyalin els vostres fills a l'escola, pengin ninots d'un pont a Vic", ha afirmat.

"Una Tabàrnia de veritat"

En aquest marc, ha afirmat que el seu partit "tornarà a parar el pla de Torra" com "va parar el pla de Puigdemont i d'Ibarretxe" perquè el PP liderarà "l'Espanya dels balcons" i farà que "aquesta Tabàrnia hipotètica sigui de veritat" recuperant, ha dit, Badalona, Castelldefels, mantenint Tarragona i "anant a per l'Hospitalet perquè la taca de la llibertat i la igualtat arribi a tot arreu i caigui l'engany nacionalista i independentista".

Apel·la a la "il·lusió" per "recuperar l´espai" que els ha pres Ciutadans

Al seu discurs ha apel·lat a la "il·lusió" del partit que "és necessària" per "tornar a sentir aquest orgull de pertànyer al millor partit d´Espanya". "Necessitem tornar a ser aquell PP dels 11 milions de vots" amb "il·lusió i una renovació tranquil·la, constructiva i de futur comptant amb tots". "La renovació és comptar amb tots i també obrir portes i finestres per aconseguir que aquest partit s´obri a la societat i recuperar aquest espai que ens han pres alguna partits".

Promet "unitat"

Casado ha promès "unitat" i una "integració real i ideològica per captar "tot el que està a la dreta del PSOE". "No pot aspirar a liderat un partit polític algú que no estigui orgullós del seu passat", ha dit abans de reivindicar Fraga, Aznar i Rajoy, i recordat que és "urgent" tornar al govern. Casado ha volgut desarmar les crítiques que li ha llançat Sáenz de Santamaría per no haver acceptat una llista unitària i ha recordat que en el cas que haguessin concorregut els dos sols a la primera fase de les primàries el resultat podrà haver estat diferent i l'exvicepresidenta potser no seria la candidata més votada. "Us puc garantir que ningú substituirà el vostre mandat", ha afirmat abans d´ensenyar el seu primer carnet del PP, reivindicar "el millor d´aquest partit" i defensar la "legitimitat dels compromissaris" per decidir el futur del PP.

"Som el partit que s'oposarà a la llei de l´eutanàsia"

En aquest marc dels valors de la dreta, ha assegurat que la seva formació és la que s´oposarà a la "llei de l´eutanàsia de Pedro Sánchez", en un discurs pro-vida. Ha desplegat un discurs de valors liberals, ha defensat la baixada d´impostos i ha defensat "sense complexes" el dret "a la vida". "No hi ha res més progressista que defensar la vida i la natalitat".

"Jo faré que es respecti el PP"

També ha promès que malgrat la necessitat de combatre la corrupció ell farà "que es respecti" el PP i no permetrà tampoc "que es faci demagògia" amb qüestions com la immigració. "Som el partit de la seguretat i en aquest principi hi ha la nostra essència, les víctimes del terrorisme".

Ha anunciat els noms de la seva executiva de la que formaran part, si guanya, Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido, Isabel García Tejerina i Dolors Montserrat, a més d´Andrea Levy i Javier Maroto.