La dreta no esperarà el PP

Res nou al PP. El messianisme segueix imperant després de la catàstrofe patida per un partit des de la transició. La guerra de baixa intensitat, entre un Pablo Casado que vol portar Aznar i una Soraya que ha portat Pedro Sánchez, transcorre sota la premissa improbable que els populars són l'única opció conservadora. O la primera, per als dirigents més crítics. No han après la lliçó.

Sotmesos a la descompressió per la pèrdua del poder, els populars es comporten com si a la dreta no li quedés una altra opció que esperar-los. Haurien de percebre l'escàs dramatisme, i el notable alleujament, posterior al seu descavalcament de la Moncloa. La pregunta no és només si Pedro Sánchez manté una executòria positiva, sinó si algú s'imagina la continuïtat de Rajoy a la presidència del Govern.

Amb perdó per l'obvietat, els electors s'han pres el vot pel seu compte. Ja no obeeixen primer i voten després. Els militants del PP no han deixat de ser de dretes. Simplement, han perdut la fe en el que abans era l'únic partit de la dreta. També es neguen a sufragar les despeses sumptuàries mitjançant les seves quotes, encara que la seva aportació mai va ser la via de finançament preferent d'una formació acostumada a viure per sobre de les seves possibilitats. Ni tan sols pot garantir el manteniment dels sobresous que alegraven els finals de mes de la seva cúpula.

La desaparició de les sales de cinema i d'altres vicis existencials ha de conviure amb la curiosa convicció que el PP prevaldrà pels segles dels segles. Tot i que no és desgavellat afirmar que la formació va començar amb Franco i els seus set magnífics genets de l'apocalipsi, el granític Fraga va canviar el 1982 la denominació d'Alianza Popular per Partit Popular. Aquesta modificació de la nomenclatura supera en radicalisme totes les propostes amuntegades a l'anodina campanya de les primàries a mitges dels populars.

Un partit que només canvia de nom s'enganya a si mateix. Un partit que no s'atreveix ni a canviar de nom s'enterra a si mateix. Ni Rajoy creu el PP, que va abandonar corrent sense parar fins a Santa Pola. En vigílies de l'assalt definitiu, Alberto Núñez Feijóo continua sent el desitjat. La seva peripècia recorda Mario Cuomo, el governador de Nova York que hauria hagut de ser candidat Demòcrata a la Casa Blanca si no haguessin intervingut seus inapropiats contactes amb la Màfia.

Descartat el campió gallec per incompareixença, la inevitable referència al país que és la mesura de totes les coses porta a identificar Soraya amb Hillary Clinton. Impecable, eficaç, però odiada pels que havien de ser els seus fidels. Rebutjada fins a l'extrem que els dissidents estan disposats a donar suport a qualsevol alternativa. I es necessita un grau de repulsió titànic per caure a les xarxes de Casado, que es presenta a aquest examen per disposar d'una coartada sobre els exàmens que va evitar en els màsters regalats de la Universidad Juan Carlos.

Poques persones presumirien en el seu currículum del fet que «vaig ser el successor de Rajoy». La seva figura exemplifica un final de trajecte. Comparteix amb Sánchez el deshonor que tots dos han obtingut els pitjors resultats dels seus partits respectius, i per duplicat. Amb la diferència gens intranscendent que el socialista dorm aquesta nit a La Moncloa. Amb aquests precedents, per què hauria de sobreviure el PP?. Per descomptat, ni Soraya ni Casad0 posseeixen l'impuls necessari per canviar el destí del partit.

Vist el comportament dels seus líders passats i expectants, no és desgavellat reclamar la dissolució del PP per respecte a la dreta. Aquí és obligat fer una precisió sobre les quotes. Els mateixos analistes que han martiritzat durant anys amb la seva celebració del maneig dels temps i el quietisme de Rajoy, ara consideren que Sánchez és un Felipe González que obtindrà el 120 per cent dels sufragis en les properes generals. Convé cenyir-se a la realitat, amb els conservadors establerts en la meitat dels vots emesos, amb independència de la configuració que adquireixin les seves candidatures. On el problema rau en aquesta pluralitat d'opcions, fins ara inexistent.

Només Ciutadans ha expressat la seva fe inamovible en el PP, tal com va demostrar Albert Rivera en una moció de censura on fins i tot Coalició Canària va canviar el sentit del vot per no quedar-se en amarga solitud al costat de Rajoy. Un partit compromès amb la regeneració liberal hauria enfonsat els populars, per decisió dels seus votants. Per no parlar de la basa mai menyspreable d'un Macron.