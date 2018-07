Un jove fereix 10 persones amb arma blanca en un autobús a Alemanya

Un jove va atacar amb una arma blanca els passatgers d'un autobús a la ciutat de Lübeck, al nord d'Alemanya, i va causar deu ferits, segons l'últim balanç ofert per la Policia de l'estat de Schleswig- Holstein. Testimonis del fet citats pel diari local Lübecker Nachrichten van assenyalar que l'autobús, que es dirigia a la localitat balneària de Travemünde, anava ple de passatgers quan un d'ells sobtadament va llançar la seva motxilla a terra, va treure una arma blanca i va començar a atacar els presents.

«No sabem si va ser veritablement un ganivet el que va usar», va explicar un portaveu policial. El conductor, que va rebre un cop de l'agressor, va frenar immediatament el vehicle i va obrir les portes perquè la gent pogués fugir.

L'atacant va ser immobilitzat i retingut pels mateixos passatgers fins que la policia va arribar al lloc dels fets per detenir-lo. El cos de seguretat va confirmar a Twitter que un total de deu persones van resultar ferides, de les quals algunes estarien greus.

La Policia també va explicar a la mateixa xarxa social que la motxilla que portava l'atacant fumejava, de manera que, com a mesura preventiva, un equip d'artificiers la va analitzar sense trobar explosius, encara que sí un catalitzador del foc.

L'atacant és un home de 34 anys de nacionalitat alemanya resident a Lübeck, segons va poder determinar la Policia. Lübecker Nachrichten va detallar a més que seria originari de l'Iran, encara que aquest extrem no va tenir confirmació oficial.

La portaveu de la Fiscalia de Lübeck, Ulla Hingst, va assenyalar que «no es pot descartar res, tampoc una motivació terrorista», però posteriorment el ministre d'Interior de Schleswig-Holstein, Hans-Joachim Grote, va dir que no creia que es tractés d'un atemptat. La policia va aclarir que «no hi ha indicis de radicalització» de l'atacant ni que hi hagi un «rerefons terrorista» en el succés.