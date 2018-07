El jutge investigarà les gravacions de la conversa entre Villarejo i Corinna

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha obert una peça separada a l'anomenat cas Villarejo per investigar les gravacions de la conversa entre el comissari jubilat i la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El magistrat de reforç del jutjat central d'instrucció número 6 ha decidit obrir la peça separada, que està sota secret, després que se li hagi remès un atestat policial sobre el contingut de les esmentades gravacions.

Així, un dels primers passos a fer és la citació per al proper dijous, 26 de juliol, de José Manuel Villarejo, al qual De Egea preguntarà per les gravacions de Corinna i també en relació a la declaració que va oferir la setmana passada el comissari Enrique García Castaño.

García Castaño va ser detingut juntament amb l'inspector de Policia Antonio Bonilla en el marc de la causa de Villarejo, anomenada Tàndem, per proporcionar suposadament documentació i dades secretes sobre persones que estaven sent investigades pel comissari jubilat, que està a la presó des de novembre. Tant García Castaño com Bonilla van ser finalment posats en llibertat provisional pel magistrat, qui els va imposar mesures cautelars.

En estar secreta la peça que acaba d'obrir l'instructor, Villarejo declararà en una sala de l'Audiència Nacional en la qual només hi seran presents el seu advocat, el jutge i el fiscal del cas. Villarejo compareixerà davant De Egea el mateix dia que el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ho farà a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés sobre les acusacions llançades per Corinna sobre el rei Joan Carles i els serveis secrets en gravacions efectuades pel propi comissari jubilat.

Per part seva, el Govern ha passat de «no considerar» les gravacions de Corinna Sayn-Wittgenstein a no descartar que el Congrés creï una comissió d'investigació per estudiar el presumpte blanqueig de diners del rei Joan Carles, del qual parla la seva amiga en aquestes cintes.