L'assessor de seguretat de Macron que va agredir un manifestant, detingut

El president de França, Emmanuel Macron, acomiadarà finalment el seu assessor de seguretat Alexandre Benalla per agredir davant de les càmeres un manifestant durant la protesta de l'1 de maig a París, segons va informar l'Elisi poc abans que aquest fos posat sota custòdia. Benalla va declarar davant la policia francesa per aclarir els detalls de l'incident, pel qual se li ha obert una investigació per agressió i usurpació de funcions. Segons la cadena BFMTV, ha estat posat sota custòdia.

En un primer moment i abans que la Fiscalia prengués el control de la investigació, Benalla només va ser suspès del seu càrrec durant 15 dies per «conducta inacceptable», segons el portaveu de l'Elisi, Bruno Roger-Petit, ja que l'assessor «havia rebut permís només per ser present a les manifestacions com a simple observador».

Ara, la Presidència francesa ha anunciat el cessament immediat de Benalla, després del coneixement de «nous fets» relacionats amb l'incident, sense donar més detalls. No obstant això, i segons una informació de Le Monde, Benalla podria haver excedit les seves competències en fer ús del seu poder per convèncer diversos agents de la Policia de París que li lliuressin una còpia de les imatges de l'esdeveniment. Tres agents de Policia han estat suspesos per copiar aquestes imatges, captades pel circuit tancat de seguretat, publicades pel diari Le Monde, i en què es veu Benalla colpejant un manifestant.