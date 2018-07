L'Estat indemnitzarà una dona per l'assassinat de la filla en una visita del pare

El Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a pagar 600.000 euros a Ángela González, la filla de la qual va ser assassinada el 2003 pel seu pare, condemnat per maltractament, aprofitant una visita sense supervisió. Després de la negativa del Ministeri de Justícia i després que la dona acudís a l'ONU, l'alt tribunal considera que ha de ser indemnitzada per danys morals.

Es tracta de la primera vegada que es condemna Espanya a pagar una indemnització per no complir un dictamen d'un comitè contra la discriminació de la dona de Nacions Unides. Ángela González porta 15 anys «lluitant» perquè es reconegui que en el cas de l'assassinat de la seva filla hi va haver una «negligència» de la Justícia.

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual obliga l'Administració a complir el Dictamen del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona de l'ONU i, per tant, a atorgar una reparació adequada i una indemnització integral i proporcional, ja que s'han vulnerat els seus drets fonamentals a la igualtat i a no ser discriminada per raó de sexe, a la integritat física i moral i a la tutela judicial efectiva.

Després de l'assassinat de la seva filla el 24 d'abril de 2003, González va presentar davant el Ministeri de Justícia una reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Estat per funcionament anormal de l'Administració de Justícia, al·legant que la mort de la seva filla es podria haver evitat.