May reitera a la UE que no permetrà una frontera «dura» a Irlanda del Nord

La primera ministra britànica, Theresa May, va demanar a la Unió Europea que negociï un nou acord per impedir una frontera «dura» amb Irlanda del Nord quan es concreti la sortida del Regne Unit del bloc europeu, i que implicaria el manteniment d'aquest territori a la unió duanera i el mercat comú de la Unió Europea. «Una frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord seria gairebé inconcebible», va assegurar May en un discurs als molls de Belfast davant polítics i líders empresarials. En aquest sentit, May va demanar a Brussel·les una resposta ràpida al seu Llibre Blanc, les línies mestres del seu pla.

«Ara és el moment que la UE respongui. Que no retrocedeixi a les seves posicions prèvies, com ha fet fins ara, sinó que evolucioni com correspon», va assenyalar la primera ministra en el seu discurs a Waterfront Hall. La frontera entre les dues Irlandes, ara invisible des de la retirada dels llocs militars després de l'acord de pau de Divendres Sant el 1998, és un dels principals punts de fricció en les negociacions. La UE vol convertir Irlanda del Nord en un espai separat del Regne Unit, en contra dels desitjos de May, que demana una frontera «tova», de futur independent al de les negociacions del Brexit.