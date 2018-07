Pablo Casado, nou president del PP

El PP té nou president: Pablo Casado. El fins ara vicesecretari de Comunicació dels populars s'ha imposat a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Govern espanyol, en la votació protagonitzada pels compromissaris feta en el marc del Congrés Extraordinari del partit.

La victòria de Casado per convertir-se en el substitut de Mariano Rajoy ha estat per una diferència "molt evident", ha avançat el vicesecretari Sectorial del PP, Javier Maroto. El candidat d'Àvila s'ha imposat per 451 vots de diferència a Sáenz de Santamaría.

L'encarregada d'anunciar-ho oficialment ha estat la presidenta del Congrés, Ana Pastor. Abans de la proclamació del resultat de les votacions dels compromissaris, ja s'havien escoltat al saló principal crits de "Pablo president".