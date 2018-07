Rajoy promet lleialtat al seu successor

El president del Partit Popular, Mariano Rajoy, va prometre que serà «lleial» amb el seu successor i va demanar «responsabilitat» als 3.082 compromissaris que assisteixen al XIX Congrés Nacional Extraordinari del PP que elegirà el nou president de la formació. Rajoy, visiblement emocionat, va afirmar que ha estat un «privilegi» presidir el PP durant 14 anys, «els millors» de la seva vida, tot i que va afegir que «alguns podien haver estat una mica més còmodes». «Me'n vaig amb la serenitat que no han estat els espanyols els que ens han retirat del Govern i tampoc els meus companys de partit», va emfatitzar. Dit això, l'excap de l'Executiu va assegurar que tot i que deixarà la presidència de la formació estarà a «disposició de tots», ja lluny «dels focus». «M'aparto, però no me'n vaig», va asseverar.

Tot seguit, va afegir que «per descomptat seré lleial, i tots sabeu que jo sé el que és ser lleial», un missatge que es va interpretar com dirigit implícitament al seu antecessor, José María Aznar, que va deixar el 2016 la presidència d'honor del PP i no va acudir al congrés.

Just un dia abans que els més de tres mil compromissaris triïn el nou president, Rajoy va fer a més una crida a la «responsabilitat». «Vull que sigueu responsables en l'exercici dels vostres càrrecs i estigueu sempre preparats per respondre amb encert quan se us reclami», va manifestar. Poc després, va tornar a apel·lar a la responsabilitat per a l'exercici de qualsevol càrrec públic: «Esteu escrivint la història d'Espanya, cal escriure-la bé». I va concloure la seva intervenció demanant als seus que estiguin «preparats» perquè els espanyols els «necessiten» i els «esperen». Tot l'auditori es va posar dret en una forta ovació.

A més, Rajoy va aprofitar el seu últim discurs com a president del PP per defensar la seva gestió del conflicte català i proclamar que, tot i que no va ser «fàcil», perquè va haver d'afrontar una situació «sense precedents», ara «els responsables estan responent davant els tribunals o fugits». Va recordar que la proclamació d'independència d'una comunitat autònoma era quelcom insòlit i que calia «improvisar fins i tot en els procediments» per fer-hi front. «No era fàcil, però vam saber arbitrar fórmules per fer-ho i es va fer», va postil·lar.

Per part seva, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va aprofitar el seu últim discurs en el càrrec per assegurarque el deixa «sense comptes pendents» i va instar a tancar el conclave «amb unitat, grandesa, integració i generositat».

En la seva intervenció, durant la qual li va fallar la veu per l'emoció en un parell d'ocasions, la fins ara número dos del PP, que no va aconseguir passar a la segona ronda de les primàries, va defensar la gestió de Rajoy, a qui va dedicar elogis, i també va demanar a Sáenz de Santamaría i Casado que construeixin un «relat d'il·lusió, decència i modernitat que sigui atractiu per a la societat espanyola».



Separats per Ana Pastor

Sáenz de Santamaría, que va escoltar el discurs de Rajoy molt a prop de Casado -nómés els separava Ana Pastor-, va demanar al seu rival al Congrés que analitzi les «classes de grandesa» que, segons el seu parer, va impartir l'expresident del Govern en el seu discurs de comiat del partit i va insistir que pensa «treballar per la unitat» fins al final.

Paral·lelament, Casado va tancar «amb molt bones vibracions» la primera jornada del congrés, en què, des del seu punt de vista, Rajoy va fer un discurs «impecable» en què va mantenir la neutralitat. El candidat va mostrar el seu orgull d'haver pogut treballar «amb un gran polític, un gran home i un gran patriota» com l'expresident del Govern.