Sindicats i patronal dels serveis de terra als aeroports acorden evitar la vaga

Els sindicats CCOO, UGT i USO i la patronal d'empreses de «handling» (serveis d'assistència a terra a aeronaus i passatgers), Aseata, van arribar a un acord que evitarà una vaga a tots els aeroports a partir del 29 de juliol, en plena temporada d'estiu. En el marc de la reunió que van mantenir al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), les parts van acordar signar el proper 30 de setembre el IV Conveni col·lectiu.

Amb aquest acord, asseguren els sindicats, es resolen els problemes que va generar l'anterior conveni en les garanties dels treballadors subrogats i s'actualitza a més l'estructura salarial del conveni del sector amb la introducció de variables i nous conceptes retributius.

En aquest sentit, el secretari general del Sindicat Aeri Estatal d'UGT, José Manuel Oérez, que va parlar en nom dels tres sindicats, va assenyalar que aquesta base d'acord dinamitza una negociació que estava absolutament bloquejada i permet generar un canvi en l'estratègia d'un sector transcendental per a l'economia de l'Estat.

A més dels sindicats, la patronal també va valorar la bona voluntat de totes les parts que han participat en la negociació. En aquest sentit, l'associació va admetre que ha estat un acord difícil però molt important per al sector i que no s'acaba aquí. Amb l'objectiu d'evitar aquesta vaga, els sindicats i la patronal d'empreses Aseata ja van mantenir dimecres, també al SIMA, una primera reunió per acostar posicions.