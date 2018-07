Les darreres flors per a Franco

El futur del Valle de los Caídos. L'anunci del Govern que exhumarà les restes del dictador ha provocat una gran polèmica. Els visitants del monument suposadament construït per a la reconciliació exhibeixen postures molt diferents que van des del suport fins a la màxima repulsa. Fins a la gran esplanada que s'estén davant la porta principal del temple, als peus de la Serralada de Guadarrama, s'apropen aquests dies més turistes que mai.

na creu de ??? metres, una basílica foradada a la muntanya per presos polítics i moltes flors fresques. Així és la tomba de Francisco Franco al Valle de los Caídos, un monument que divideix Espanya. «Han passat generacions i seguim estant separats per una guerra que no hem conegut», lamenta sota la immensa creu Cristina Campo, una dona aragonesa de ?? anys, de visita amb la família. Segons el president del Govern, Pedro Sánchez, «Espanya no es pot permetre, com a democràcia consolidada i europea que és, símbols que separin els espanyols».

En omplir-lo amb els cadàvers de milers de partidaris de la dictadura i també de republicans, el general que va guanyar la Guerra Civil després d'un cop d'Estat contra la II República i va dirigir el país fins a la seva mort el ????, el va presentar com un lloc de «reconciliació», però els seus detractors el veuen com un símbol excloent. Situat a ?? quilòmetres al nord de Madrid, en un paratge muntanyós cobert de pins, el Valle de los Caídos impressiona per la seva immensa creu de granit i formigó, visible a molts quilòmetres a la rodona, que domina una esplanada gegantina i una basílica custodiada per monjos benedictins on reposen les restes del dictador.

Els símbols religiosos són omnipresents, fet que il·lustra «la simbiosi perfecta que hi havia entre el poder que va guanyar la guerra civil i l'Església», explica l'historiador Julián Casanova. La pesada porta metàl·lica d'entrada, sota una Pietat de gran factura, reprodueix un Ressuscitat, juntament amb escenes de l'Anunciació, el naixement i la Passió de Crist. A l'entrada, una placa de pedra recorda que el lloc va ser inaugurat per Franco, caudillo de España, l'? d'abril de l'any ????.

Avançant uns passos, el visitant es veu aclaparat per dos massius arcàngels que empunyen les seves respectives espases en forma de creu. Comença aquí una llarga i lúgubre nau cavada sota la muntanya, amb terra de marbre negre, que desemboca en una cúpula dominada per un altar i un Crucificat. En un dels costats es troba la tomba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Espanyola, afusellat pels republicans el ????, i a l'altre la tomba de Franco, totes dues cobertes amb rams de roses i clavells.

«L'acte d'exhumar no és difícil, més o menys en una hora es podria fer», explica davant del monument i envoltat de turistes Gabino Abánades, l'home que el ?? de novembre de ???? va dirigir l'equip encarregat d'inhumar el cadàver embalsamat del dictador, tres dies després de la seva mort. Segons ell, «el lògic i normal» és que les restes vagin a la cripta que la família Franco té al cementiri d'El Pardo, prop de Madrid.

No obstant això, els seus descendents hi estan en absolut desacord malgrat la promesa del Govern d'actuar «amb el degut respecte». Argumenten que l'únic que està autoritzat per aprovar l'exhumació és l'abat benedictí. «Els set nets, de manera unànime, han signat una carta que han lliurat al prior de l'abadia benedictina, en la qual mostren la seva oposició a l'exhumació», explica Juan Chicharro, president de la Fundació Francisco Franco.

En la construcció del monument, entre ???? i ????, hi van participar uns ??.??? presos polítics del règim, que a cop de dinamita van perforar el cingle en què es troba la basílica i van edificar també el monestir benedictí i una hostatgeria. A la muntanya hi ha les tombes d'uns ??.??? combatents franquistes i d'uns ??.??? republicans, aquests últims trets de fosses comunes i cementiris i portats allà sense previ avís a les famílies. Casanova incideix en què els franquistes enterrats tenen un registre de sortida del cementiri i un registre d'entrada al Valle de los Caídos. «En el cas dels republicans no hi ha registre de sortida quan se'ls emporten, i el registre d'entrada és molt inexacte. Aquest és el problema», afegeix.