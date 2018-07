Podem dona el condol a Vox i Rivera perquè «ja hi ha tres partits d'extrema dreta»

La victòria de Pablo Casado en el congrés extraordinari del PP per escollir el nou líder del partit va provocar una allau de reaccions per part de tots els partits. El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va donar l'enhorabona als «fonamentalistes homòfobs» d'Hazte Oír i a José María Aznar i el «condol» a líder de Ciutadans, Albert Rivera, i a Vox pel nomenament de Pablo Casado com a president del PP. «Abans no teníem cap partit d'extrema dreta però avui ja n'hi ha tres, dos de grans i un de petit», va assegurar en referència a PP, Ciutadans i Vox.

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va considerar que amb la victòria de Casado «estem davant el PP de sempre», el de «les no reformes, de la corrupció i de la paràlisi», i va assegurar que «l'única novetat» que hi ha «és un PP dividit i fracturat per la meitat». Villegas va assegurar que el que fa falta «és una alternativa forta, un partit unit que planti cara al govern de Pedro Sánchez i a la seva coalició amb populistes i separatistes, i per això hi ha Ciutadans».

Paral·lelament, el president de Vox, Santiago Abascal, va donar l'enhorabona a Casado i va afirmar que si compleix amb el seu discurs, les dues formacions tindran «alguns punts de trobada». Així ho va indicar Abascal al seu compte oficial de Twitter, on també va assegurar que si no hi ha un «canvi radical» a les files populars, el seu partit hi estarà «al davant». «Ho veurem molt aviat, perquè el PP governa a molts llocs», va afegir. «Vox seguirà endavant, sense matisos, consensos ni pactes, en la defensa de la sobirania, de l'espanyol, les fronteres, la família i la vida, de les classes mitjanes i de la llibertat davant dels totalitaris. És necessari, perquè som els únics que ho fem amb crèdit», va matisar.

Paral·lelament, el PSOE veu el nou president del PP com «més del mateix», «la dreta de sempre, la d'Aznar i Cospedal», que és la que «tancava files amb els corruptes». La vicesecretària general socialista, Adriana Lastra, va reaccionar així davant la victòria de Casado a les primàries del PP, un procés –va dir- on «no hi ha hagut debat d'idees, sinó una lluita pel poder». Per a la dirigent socialista el congrés del PP només ha servit per «reivindicar-se sense fer autocrítica», en referència a les polítiques que han generat «desigualtat i pobresa». Lastra també va advertir al nou president del PP que no intenti «retallar els drets de les dones», en referència a l'avortament. «A les dones la dreta no ens tornarà a fer seure», va destacar.



Avís a Casado

El vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va respondre al nou president del PP que «Catalunya no la conquereix ningú, perquè és de la seva gent, d'aquesta societat», i va assegurar que els catalans «conqueriran la llibertat del país amb democràcia, civisme i mobilització pacífica». Així mateix, va instar a seguir lluitant per la independència de Catalunya «davant aquesta dreta reaccionària que es torna a organitzar», fent referència al PP i a Cs. «No hem de parar de lluitar perquè ja veiem que alguns amenacen de reconquerir-nos i de treure Espanya de l'espai Schengen», va sentenciar.

El secretari general de Podem Catalunya, Xavier Domènech, va opinar que Casado i Albert Rivera competiran «per veure qui és més d'extrema dreta», i va definir els dos polítics com a «grans candidats per a un partit com Vox». Per al líder de Podem Catalunya, tenint en compte la «trajectòria i declaracions» de Casado, ara «Espanya veurà una competició» entre ell i Rivera «per veure qui és més de dretes».