Una dona mor en una presa d'ostatges a Los Angeles

Una dona ha morta durant l'assalt per part d'un jove a un supermercat al centre de Los Angeles. El noi ha tingut captius mig centenar d'hostatges durant més de tres hores.

Els fets s'han produït aquesta tarda de diumenge als EUA, de matinada a Catalunya, a Silver Lake, un barri proper al centre de Los Angeles (Califòrnia). "Hem posat el sospitós sota custòdia sense incidents", ha anunciat la policia de Los Angeles en el seu compte de la xarxa social Twitter. Poc després, l'alcalde, Eric Garcetti, ha informat en roda de premsa que una dona havia resultat morta pels trets de l'atacant i que el sospitós presenta una ferida en el seu braç.

Les autoritats han explicat que el presumpte atacant, de 28 anys i d'identitat encara no difosa, havia fugit prèviament en cotxe després de disparar la seva àvia i una altra dona jove al sud de Los Angeles. La persecució va culminar després de xocar el seu vehicle a prop del supermercat, fet que el va portar a atrinxerar-se al seu interior, on en aquell moment hi havia prop de mig centenar de persones.

La presa d'ostatges s'ha allargat durant més de tres hores, amb diversos intercanvis de trets, fins que el sospitós s'ha entregat a la policia.