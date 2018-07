Moren almenys onze nens en bombardejos de l'Exèrcit al sud de Síria

Almenys 26 persones, entre les quals onze nens, van morir divendres a la nit en bombardejos dels exèrcits sirià i rus contra dues poblacions del sud del país controlades per extremistes radicals del grup Exèrcit Khaled bin Walid, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans. L'observatori va apuntar que la massacre es va produir a les poblacions de Hit i Tasil, on hi ha desenes de persones ferides, diverses en estat greu. La mort dels civils es va produir enmig d'un «embogit bombardeig», segons l'ONG, contra les zones controlades per l'Exèrcit Khaled bin Walid, lleial al grup terrorista Estat Islàmic (EI). En les darreres hores, l'Observatori ha registrat almenys el llançament de 800 bombes i barrils explosius contra les localitats de Hit, Tasil, Saheb al Golan, Al Shayara i algunes altres.

El règim va començar el passat 19 de juny una ofensiva contra les províncies de Deraa i Al Quneitra. Primer va colpejar les forces opositores i islamistes que mantenien presència a la zona i que ara se centren a forçar la rendició dels gihadistes.

Els continus atacs estan causant també grans destrosses a habitatges i infraestructures civils. Ahir al matí, les forces aèries russes i sirianes van realitzar 36 atacs més, segons l'Observatori.