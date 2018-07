Open Arms denuncia Líbia al jutjat per omissió d'auxili als immigrants

L'organització de salvament Proactiva Open Arms ha denunciat davant el jutjat de guàrdia de Palma per omissió d'auxili i homicidi imprudent el capità d'un mercant i la Guàrdia Costanera de Líbia per un naufragi mortal del qual responsabilitza també Itàlia.

Tots els tripulants del vaixell de rescat Open Arms, inclòs el jugador de l'NBA Marc Gasol, van signar la denúncia després de desembarcar al port de Palma Josefa, la supervivent del naufragi dimarts passat d'un vaixell de 9 metres amb unes 150 persones a bord, del qual culpen el responsable del mercant de bandera panamenya Triades, que el va abandonar abans de l'arribada d'ajut.

També culpen els guardacostes libis que van ajudar els migrants de deixar al lloc on es va enfonsar la pastera les dues persones que van trobar mortes, una dona i un nen, i la camerunesa rescatada amb vida, per a la qual han demanat protecció a la Fiscalia com a testimoni dels fets, segons ha explicat el director de l'ONG, Òscar Camps.



A l'Audiència Nacional

Camps confia que el jutjat de Palma iniciï un procediment judicial que acabi assumint l'Audiència Nacional, perquè es determinin les responsabilitats d'un «episodi de negligència absoluta» que atribueix directament al capità del mercant i al «suposat grup armat que es fa dir Guàrdia Costanera líbia», que «deixa persones vives a les seves operacions de rescat».

Però a més ha destacat que Itàlia i el conjunt de la Unió Europea deixen que Líbia, «un país sense Estat», es faci càrrec de les activitats de rescat davant la seva costa amb mitjans escassos i malgrat les sospites de la connivència dels seus guardacostes amb els traficants.

Camps recorda que el naufragi denunciat es va produir a 80 milles de la costa de Líbia i a 90 de l'illa italiana de Lampedusa. Per això, ha criticat la negativa d'Itàlia i Malta a què desembarquessin als seus ports els cadàvers i la supervivent que van rescatar i ha rebutjat la «campanya de desprestigi» que està patint la seva organització per part de mitjans i autoritats italians. «Se'ns titlla de grup criminal i de traficants», lamenta, per denunciar l'abandonament dels migrants al Mediterrani central, amb el que creu que es persegueix eliminar les seves denúncies davant el que passa.