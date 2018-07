Pablo Casado, nou president del PP amb el suport del 57% dels compromissaris

El diputat per Àvila Pablo Casado es va imposar ahir per 451 vots, amb el 57,2% del total de sufragis emesos, a l'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría al XIX Congrés Nacional Extraordinari del PP i es va convertir en el nou president del partit, succeint en el càrrec Mariano Rajoy. Així ho va anunciar davant del plenari del conclave la seva presidenta, Ana Pastor. Abans de la proclamació del resultat de les votacions dels compromissaris ja s'havien escoltat a la sala principal crits de «Pablo president», ja que ja s'havia anunciat que els compromissaris havien esmenat el resultat de la primera volta de les primàries, quan Sáenz de Santamaría va guanyar a Casado per 1.158 vots.

En concret, la candidatura de Casado al Comitè Executiu Nacional va rebre 1.701 sufragis (57,2%) davant dels 1.250 (42%) obtinguts per la llista de Sáenz de Santamaría -en la qual hi havia el gironí Enric Millo-, una diferència de 451 vots i 15 punts a favor del primer. En les votacions per a la Junta Directiva Nacional, la diferència va ser de 438 vots, ja que la del diputat per Àvila va sumar 1.689 suports (el 56,85%) i la de l'exvicepresidenta 1.251 (42,10%).

El cens era de 3.082 compromissaris, però la participació va ser del 96,46% a la votació per al Comitè Executiu (2.973 congressistes) i del 96,39% (2.971 persones) per a la de la Junta Directiva Nacional. A la primera es van registrar 18 vots en blanc i 4 de nuls i a la segona 28 en blanc i 3 de nuls.

El passat 5 de juliol, quan els militants que així ho van desitjar van poder votar per primera vegada la persona que preferien per succeir Rajoy, un 36,95% va votar per Santamaría (21.512 vots) i un 34,27% va optar per Casado (19.954 sufragis). És a dir, llavors els van separar 1.558 sufragis i 2,68 punts a favor de l'exvicepresidenta, però hi va haver quatre candidats més que a la segona volta es van unir a Casado.

Mentre s'escoltaven crits de «president, president», Casado va anar saludant dirigents fins arribar a Rajoy, que el va aplaudir i li va desitjar «molta sort». Al costat de l'expresident hi havia la seva rival al congrés, que va fer un petó a Casado i la seva dona, i després el guanyador va abraçar María Dolores de Cospedal i Alberto Núñez Feijóo i va pujar a l'escenari acompanyat de la seva dona fins i tot abans de ser proclamat.

En les seves primeres paraules com a president popular, Casado va prometre que amb ell arriba un PP «fort» que integrarà totes les branques del partit i que combatrà activament «l'agenda de ruptura» de Pedro Sánchez per «tornar a connectar» amb la societat de cara ja a les properes eleccions. «Hem tornat», va dir, abans de desgranar ja algunes de les propostes que vol impulsar. Entre aquestes hi ha un enfortiment institucional de l'Estat que passa per «reforçar la Constitució i el Codi Penal davant qualsevol desafiament secessionista» (una proposta molt aplaudida per l'auditori), «connectar amb l'Espanya de les banderes i els balcons» i imposar també modificacions electorals per donar una prima al partit guanyador de les generals al Congrés aprofitant els 50 escons de marge que dona la Constitució.

El nou president del Partit Popular considera que la integració serà «fàcil» i no es marca terminis per mantenir una trobada amb Sáenz de Santamaría ni per convocar una reunió del Comitè Executiu Nacional del PP. «Només us dic això, no li pregunteu a ningú a qui ha votat», va afegir.

Per la seva banda, l'exvicepresidenta del Govern va abandonar el XIX Congrés Nacional del PP sense revelar si acceptarà l'oferta d'integrar-se al Comitè Executiu Nacional que li ha deixat sobre la taula Casado. Preguntada sobre si acceptaria ser la seva secretària general, va respondre que no acceptarà «res» fins que no l'hi «proposin». «Cal integrar i treballar junts, així és com ho faré. M'he presentat pel meu partit i seguiré treballant per al que sigui millor per al meu partit», va explicar.