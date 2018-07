Quatre anys de presó per a tres joves per abusar sexualment d'una noia a Alacant

Tres acusats han estat condemnats a penes de quatre anys de presó per abusar sexualment en grup d'una noia en un cotxe aparcat a l'aparcament d'una discoteca de Torrevella (Alacant). La sentència els declara autors d'un delicte d'abús sexual continuat amb accés carnal, però se'ls aplica l'atenuant de dilacions indegudes pels retards i paralitzacions patits pel procés durant la seva tramitació.

Els fets es van produir durant la matinada del 24 d'agost de 2008, quan els processats, que estan des de llavors en llibertat provisional, van conèixer la víctima en una discoteca i la van convèncer perquè els acompanyés a l'exterior. La resolució -que serà recorreguda en cassació per la defensa davant del Tribunal Suprem- detalla que els implicats la van introduir al seient del darrere d'un vehicle, on la van despullar i es van succeir per torns per penetrar-la vaginalment fins ejacular al seu interior sense utilitzar preservatiu.

La Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant sosté que la noia estava afectada per la ingesta d'alcohol i alguna substància que no ha pogut ser determinada durant la investigació, fet que «anul·lava la seva voluntat i li impedia comprendre el que succeïa». Segons el relat judicial, mentre un dels acusats abusava d'ella al cotxe, els seus amics convidaven altres joves que eren a l'aparcament a sumar-se a la seva acció.