Els desallotjats tornen a casa en estabilitzar-se el foc de Màlaga

L'incendi forestal declarat dissabte a la localitat malaguenya de Casares, al paratge Venda La Victoria, i que està afectant també el terme municipal d'Estepona, va quedar estabilitzat a primera hora del matí d'ahir. La direcció operativa dels bombers va autoritzar que les 50 persones que havien hagut de ser desallotjades de les seves cases a la tarda de dissabte tornessin als seus habitatges.

A més, la carretera MA-8300, que va ser tallada a diversos punts des de l'inici de l'incendi pel fum per facilitar les tasques d'extinció dels operatius, també es va obrir al trànsit. Els treballs durant la nit van ser molt intensos, ja que els efectius que hi estaven desplegats van operar sobre un perímetre molt calent, on van haver d'actuar sobre contínues i nombroses reproduccions.

A primera hora del matí la situació era més favorable, tot i que van romandre treballant a la zona més d'un centenar de bombers forestals, tres tècnics d'operacions, tres agents de Medi Ambient i el director del Centre Operatiu Provincial.