Detenen 4 britànics per drogar i violar una compatriota a Eivissa

Quatre britànics van ser detinguts per la Guàrdia Civil de Sant Antoni, a l'illa d'Eivissa, acusats de drogar i violar una compatriota de 29 anys en uns apartaments turístics d'aquesta localitat. Els fets es van produir la nit de dimarts a dimecres, quan la jove, que havia viatjat a Eivissa amb unes amigues, va conèixer el grup d'agressors, dos d'ells boxejadors professionals, en un local d'oci del passeig marítim. Allà van prendre diverses copes fins que es va quedar a soles amb el quartet i va acabar a la platja de s'Arenal, epicentre del turisme britànic jove de l'illa.

A la platja la víctima va començar a trobar-se malament i va ser convidada per un dels seus acompanyants a prendre dues pastilles que no van trigar a empitjorar el seu estat, segons el seu testimoni davant la Guàrdia Civil. Després el grup es va traslladar a uns apartaments, on s'hauria consumat l'agressió sexual quan, segons la jove, es trobava amb les seves facultats minvades.

Només dos dels arrestats, dos germans de 30 i 29 anys, haurien arribat a penetrar la jove. La víctima va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil, que gràcies a la seva descripció no va trigar a detenir els quatre joves per un delicte d'agressió sexual amb penetració. Tots ells van ser traslladats a primera hora de divendres als Jutjats d'Eivissa, on van romandre gairebé catorze hores, per prestar declaració davant la jutge en funcions de guàrdia, que va dictar presó incondicional i sense fiança per als dos germans, mentre va decidir deixar en llibertat els altres dos acusats, de 30 i 21 anys. Fa un mes la Policia Nacional va detenir a Eivissa tres joves britànics, dos d'ells futbolistes, per la violació d'una jove.