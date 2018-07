Els EUA s'acosten al Japó i a la UE en plena guerra aranzelària amb la Xina

Els Estats Units van presentar a la Unió Europea i al Japó una sèrie de possibles ofertes d'acords de lliure comerç amb l'objectiu de guanyar terreny en una creixent guerra aranzelària amb la Xina, però es van trobar amb la resistència de França en una trobada de ministres d'Economia del G-20 que va estar dominada per les tensions comercials. El secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin, va assegurar durant la cimera, celebrada a Buenos Aires, que havia renovat la proposta del president del país, Donald Trump, que els aliats del G-7 aixequessin les barreres comercials entre ells.

«Si Europa creu en el lliure comerç, estem preparats per signar un acord de lliure comerç», va afirmar Mnuchin. El secretari del Tresor va afegir que un pacte d'aquesta naturalesa exigiria l'eliminació d'aranzels, barreres no aranzelàries i subsidis. «Hi han d'entrar els tres assumptes», va advertir.

Trump ha provocat les crítiques dels seus aliats europeus en imposar aranzels del 25 per cent a la importació d'acer i del 10 per cent a l'alumini, el que ha causat la represàlia de la Unió Europea amb tarifes similars sobre les motocicletes Harley-Davidson, el bourbon de Kentucky i altres productes. El mandatari nord-americà, que freqüentment critica els aranzels europeus de 10 per cent sobre automòbils, també estudia afegir un tribut del 25 per cent a importacions automotrius, el que colpejaria amb força tant Europa com el Japó.

El ministre de Finances de França, Bruno Le Maire, va afirmar que la Unió Europea (UE) no participarà en cap tipus de negociació comercial amb els Estats Units si Washington no retira els seus aranzels a l'acer i l'alumini i abandona la seva amenaça de tarifes a les actuacions.

L'oferta de Mnuchin a la UE i al Japó, juntament amb un intent de destravar les estancades converses amb Mèxic i Canadà per modernitzar el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord, ha arribat en un moment en què les tensions comercials entre els Estats Units i la Xina han augmentat de manera exponencial.