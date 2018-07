Homes armats maten almenys onze taxistes en un atac a l'est de Sud-àfrica

Homes armats van matar a trets almenys onze taxistes quan tornaven a Johannesburg després d'assistir al funeral d'un company de professió a la província de Kwa-Zulu Natal, a l'est de Sud-àfrica, segons va assenyalar un portaveu policial. Aquests taxistes, que eren membres de l'associació de taxistes Gauteng, viatjaven a bord d'un minibus per la carretera R74 quan diversos homes armats els van parar una emboscada i van obrir foc contra el vehicle. «Hi va haver un tiroteig al cap a les vuit del vespre de dissabte. El vehicle va patir una emboscada. Hi va haver onze víctimes mortals i quatre ferits greus que van ser traslladats immediatament cap a un hospital», va assegurar Jay Naicker, portaveu de la policia a la regió de Kwa-Zulu Natal.

«Creiem que les víctimes de l'atemptat eren de l'associació del taxi Gauteng. Hi ha hagut molta violència relacionada amb el sector del taxi a la zona però encara estem investigant quins han estat els autors d'aquest atac indiscriminat», va assenyalar el portaveu policial. Els minibus-taxi representen un dels tipus de transport més utilitzats a Sud-àfrica i la violència entre grups de taxistes és molt habitual quan s'enfronten pel control d'una determinada ruta.