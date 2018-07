Els nens de la cova de Tailàndia es tancaran uns dies en un temple budista

La majoria dels nens que van quedar atrapats durant dues setmanes en una cova a Tailàndia es retiraran a un temple budista abans de tornar a la vida normal, segons van explicar les autoritats locals. «Realitzaran un retir de nou dies», va assenyalar el governador de Chiang Rai, Prachon Pratsakul. «Onze d'ells es convertiran en novells i el seu entrenador Ek es convertirà en monjo», va dir, referint-se a Ekkapol Chantawong, qui ja havia estat un novell i va ajudar els nens a mantenir la calma a la cova.

Els membres de l'equip de futbol Senglars Salvatges, nens d'entre 11 i 16 anys, van estar atrapats des del 23 de juny fins al 10 de juliol, dia en què van sortir tots de la cova de Tham Luang, una de les més grans de Tailàndia. Després de ser rescatats, van passar uns dies a l'hospital abans de tornar a casa.

El grup va aconseguir sobreviure gràcies a l'aigua potable de les parets de la cova durant nou dies sense contacte amb l'exterior. Tots es van recuperar ràpidament després de passar una setmana a l'hospital i ara es tancaran en un temple budista, on realitzaran una sèrie de rituals per aconseguir la pau i la felicitat, una pràctica comuna a països budistes com Tailàndia.

El líder budista de Chiang Rai, Praphun Khomjoi, va explicar que els nens es raparan el cap el 25 de juliol abans de posar-se la peça tradicional dels monjos budistes al dia següent durant una cerimònia i que romandran allà fins al proper 4 d'agost. Un dels nens, Adul Sam-on no hi participarà perquè és cristià, va explicar el governador.

Per altra banda, les autoritats de Tailàndia van demanar als mitjans de comunicació nacionals i estrangers que no entrevistin els nens, o en cas contrari s'exposaran a penes de fins a sis mesos de presó i/o una multa d'uns 1.500 euros. L'advertència va ser emesa per l'oficina de relacions públiques de la província de Chiang Rai després que un corresponsal de la cadena ABC News entrevistés un dels supervivents, Duangpet Promtep, sense fer cas dels consells de psiquiatres i funcionaris que ho desaconsellaven.