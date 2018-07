El nou PP de Casado celebrarà dijous el primer comitè executiu a Barcelona per «recuperar la fortalesa»

El nou PP de la mà de Pablo Casado farà el primer comitè executiu a Barcelona aquest dijous per "recuperar la fortalesa". Ho ha anunciat en una entrevista a la 'Cope', on el nou president dels populars ha dit que la crisi política serà "prioritària" en el nou PP i que, per tant, volen enviar "un missatge inequívoc" que el PP batallarà "a favor del Constitucionalisme i les llibertats públiques a Catalunya".

Dos dies després de la seva elecció, Casado ha afirmat que volen "plantar cara a l'independentisme" i ha criticat el paper de Carles Puigdemont en l'assemblea del PDeCAT d'aquest cap de setmana per escollir nova direcció. "Puigdemont ha demostrat fa temps que està fora de la realitat adquirint tint egòlatres preocupants no només per als espanyols i Europa sinó per al seu propi partit", ha valorat Casado. El nou president del PP també ha demanat "valentia" a Marta Pascal i David Bonheví i que renunciïn al full de ruta "secessionista" i tornin a uns "postulats nacionalistes moderats i constitucionals i assumeixin que no hi ha més transferències a fer".

Durant l'entrevista, el president del PP ha reconegut que encara no ha decidit qui serà el seu número 2 al partit i ha dit que abans es vol reunir amb Soraya Sáenz de Santamaría (dimecres) per parlar-ne. "El dijous se sabrà", ha confirmat.