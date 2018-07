Tenim un PP més fort i unit

Aquest cap de setmana, tots els integrants del Partit Popular hem estat protagonistes d´una exemplar jornada de democràcia i participació interna en el nostre XIX Congrés Nacional Extraordinari, d´on ha sortit, sense cap dubte, un partit molt més fort i unit. Els compromissaris hem votat qui -individualment i amb total llibertat de vot- consideràvem que encapçalava el millor projecte de futur per al partit. En el meu cas, durant la campanya em vaig mostrar obertament partidària de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, una dona valenta, treballadora i lleial que presentava un projecte en positiu i d´integració.

Però decantar-se per un dels dos candidats en cap cas volia dir, ni per a mi ni per a cap altre compromissari, menystenir l´altre. Perquè tots som el Partit Popular, i dissabte només escollíem qui liderava aquesta nova etapa, però en cap cas volent excloure l´altre. Els compromissaris, com he dit abans, lliurement, han escollit majoritàriament que el president del partit ha de ser Pablo Casado, a qui des d´aquí també trasllado les meves sinceres felicitacions.

Ara cal una integració real amb els membres de la candidatura que no va rebre el suport majoritari. Ara, la unitat de tots els que formem part d´aquesta gran família és molt necessària, ja que és el que ens han demanat els afiliats durant tot aquest procés intern de participació. Perquè al partit no sobra ningú, sinó tot el contrari, perquè tots sumem i tots som Partit Popular. I perquè dissabte no va perdre ningú, va guanyar el Partit Popular, la democràcia, la participació i el companyerisme.

Ara toca, doncs, treballar plegats per tornar a recuperar la confiança de la major part dels espanyols, per continuar sent el partit més votat i, en conseqüència, tornar a situar el Partit Popular on es mereix: al capdavant de les institucions. Pablo Casado serà un gran president del partit, cap al qual ha demostrat un gran respecte i admiració, i per al qual porta treballant amb total dedicació i d´una manera impecable des de fa molts anys. Estic segura que farà una gran tasca i que serà el proper president del Govern d´Espanya. I perquè així sigui hem de treballar tots plegats, sense fissures.

Pel que fa a Catalunya, en primer terme treballarem incansablement i intensament per preparar la primera cita electoral que, de moment, tenim per davant: les eleccions municipals del 2019. Explicarem als veïns i veïnes dels nostres municipis que tenen el Partit Popular al seu costat, que sempre ho ha estat i sempre ho estarà.

I no podria acabar aquesta reflexió sense agrair la gran feina feta per l´anterior president del Govern i del Partit Popular, Mariano Rajoy, i també per Soraya Sáenz de Santamaría com a vicepresidenta de l´Executiu espanyol. No podem oblidar que ells van aturar els peus als independentistes i ara, en aquesta nova etapa que encetem amb Pablo Casado com a president del partit, tots plegats continuarem en la mateixa direcció i amb total fermesa per tal que els separatistes no se surtin mai amb la seva.

Perquè actualment tenim un Govern encapçalat per Pedro Sánchez que va néixer debilitat i amb el suport dels partits independentistes, a qui dona unes ales que amb nosaltres mai tindran.