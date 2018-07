Calvo: «Sánchez va usar l'avió oficial per anar a un acte cultural a Castelló»

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va explicar que el president del Govern, Pedro Sánchez, va tenir «agenda institucional tot el dia» divendres passat a Castelló, on, a la nit, va acudir a «un esdeveniment cultural», el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Calvo va reaccionar així davant les crítiques que ha suscitat que Sánchez es desplacés en avió oficial a Castelló, on va visitar i va signar al Llibre d'Honor de l'Ajuntament, i on també es va reunir amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

En conseqüència i segons va assenyalar Calvo, «el president va tenir agenda institucional tot el dia, i a la nit va anar al FIB, com si s'hagués assegut en un teatre», preguntant la vicepresidenta «què tenen de menys aquesta música i aquests milers de ciutadans que estaven allà que els que hi ha en un teatre veient una òpera?». Per això, a Calvo li resulten «incomprensibles» les crítiques per això a Pedro Sánchez, ja que, segons va reiterar, «va estar d'agenda oficial tot el dia, i a la nit es va acostar a un esdeveniment cultural, és a dir, va tenir agenda de cultura a la nit», mentre que, durant el dia «va tenir reunions amb l'Ajuntament i amb el president de la Generalitat, que, per cert, també es pot reunir a Alacant».

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar les explicacions de Calvo tot afirmant que si assistir al FIB forma part de la seva «agenda cultural», llavors «anar de tapes és agenda gastronòmica».

Rivera va afirmar que Sánchez «li deu una explicació als espanyols i als diputats», i per això el seu grup parlamentari ha registrat al Congrés una bateria de preguntes en relació amb aquest viatge. La diputada de la formació taronja Marta Rivera ha dirigit al Govern una sèrie de preguntes per a les quals sol·licita resposta per escrit.