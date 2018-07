Casado inicia el seu mandat rebutjant el sostre de despesa per al 2019 aprovat pel Govern

El nou president del PP, Pablo Casado, va rebutjar el sostre de despesa per al 2019 aprovat pel Govern de Pedro Sánchez divendres passat, que implica un increment del 4,4% respecte al de 2018, perquè «el que és necessari a Espanya no és una expansió pressupostària». L'aprovació del sostre de despesa, que es podria debatre aquesta setmana, és el primer pas per a la posterior aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). No obstant això, les reticències del PP, d'una banda, i de Units Podem, de l'altra, a donar suport al Govern en aquest assumpte posen en dubte la seva aprovació.

«Sent coherent amb el meu discurs, ara mateix el que cal a Espanya no és una expansió pressupostària, perquè crec que els pressupostos ja eren prou expansius», va explicar el nou president del PP. En aquesta línia, Casado va assegurar que a l'«entorn internacional» actual, «una possible pujada de tipus i un possible refredament del creixement econòmic poden debilitar» les perspectives de creixement. «Per tant, cal ser més responsables que mai», va avisar.

Segons Casado, tot i que «ha augmentat la recaptació» gràcies, segons el seu parer, a les reformes macroeconòmiques que va posar en marxa el PP, el que cal fer ara és «amortitzar deute i mantenir el dèficit» amb els compromisos actuals, que són «sortir del procediment d'intervenció de la Unió Europea en les properes dates».

Paral·lelament, el president del Partit Popular va advertir als independentistes que si continua l'«agenda secessionista» a Catalunya reclamarà de nou l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i va avisar que la seva formació «té majoria absoluta al Senat».

El nou president del PP va assegurar que el seu partit «ha de demostrar que Espanya està per sobre de qualsevol càlcul partidista». Amb tot, va agrair la col·laboració del PSOE i Ciutadans respecte a l'aplicació de l'article 155 el passat 27 d'octubre, encara que fos «escassa i tardana», i va demanar als partits constitucionalistes «aturar qualsevol tipus de desafiament» a Catalunya.

«Tinc molt definida la que ha de ser l'actuació del PP i no serem la crossa de cap Govern que estigui desmuntant les reformes que vam fer o fins i tot donant aire als que volen trencar la nostra nació», va destacar Casado. Segons l'opinió de l nou president del PP, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «ha demostrat que està adquirint tints messiànics i egòlatres que són preocupants, no només per als espanyols, sinó també per al seu propi partit».

Per altra banda, Casado va informar l'expresident del Govern Mariano Rajoy, durant la reunió que van mantenir a la seu del carrer Génova, sobre els propers actes del partit preparats per la nova direcció: la reunió del Comitè Executiu del dijous que ve a Barcelona i la convocatòria d'un acte electoral dissabte a Andalusia. El president del PP va voler que la seva primera entrevista després d'ocupar el seu nou despatx a la seu popular fos amb el seu antecessor.

Durant la conversa, Casado va informar Rajoy de les seves primeres passes, com la reunió del primer Comitè Executiu de dijous a Barcelona, lloc triat per donar un missatge inequívoc als ciutadans constitucionalistes de Catalunya.

El nou president del PP intentarà en la reunió de demà amb l'exvicepresidenta del Govern Soraya Saénz de Santamaría tancar les ferides obertes durant el període precongressual i integrar el sector que va resultar perdedor del congrés. Per a això, Casado té previst oferir-li llocs a la nova direcció del partit, als grups parlamentaris i fins i tot pactar candidats per a les municipals.