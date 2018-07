Cifuentes declara que va fer el màster i va defensar el seu treball

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes va assegurar en seu judicial que va realitzar el màster de Dret Autonòmic durant l'any 2012 a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) i que va defensar el seu Treball de Fi de Màster (TFM). Així ho va detallar durant la seva declaració davant del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid pel conegut cas Màster, que indaga possibles irregularitats en els seus estudis, i que es va prolongar durant una hora i mitja.

Després de la seva compareixença, la titular del jutjat Carmen Rodríguez-Medel va decidir mantenir la condició d'investigada de Cifuentes per presumptes delictes de prevaricació administrativa, suborn impropi i falsedat documental. En la seva declaració, l'expresidenta madrilenya va respondre a preguntes de la jutge, de la Fiscalia i de la seva representació legal i va aprofundir en la seva versió inicial que va cursar els estudis i que va defensar el seu Treball de Fi de Màster, tal com ja va assenyalar en seu parlamentària. No obstant, va insistir que no troba la còpia de l'esmentat treball i va al·ludir com a raó explicativa el fet que des d'aquell període ha hagut de fer diverses mudances.

L'expresidenta va explicar en la seva compareixença que tenia dispensa per no acudir a les classes del màster i que el seu únic interlocutor va ser el director d'aquests estudis de postgrau, el catedràtic Enrique Álvarez Conde, també investigat en la causa. En aquest sentit, va afegir que va registrar el TFM i que va acudir a defensar-lo el 2 de juliol de 2012. Respecte d'això, Cifuentes va considerar que la defensa del treball era un tràmit més i que l'acte es va desenvolupar «informalment».