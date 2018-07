Deu pobles curiosos d'Espanya per visitar aquest estiu

Arriben les vacances i el moment de descobrir alguns dels racons amb més encants d'Espanya. Avui ens aturem a conèixer alguns dels pobles més curiosos d'Espanya, molt propis d'un conte, que sens dubte us sorprendran.



Júzcar (Málaga)

Conegut també com el 'poble barrufet', aquest municipi de Màlaga, és un dels llocs amb més encant d'Espanya. Situat a la part alta del Genal, als voltants del pic Jarastepar, Júzcar posseeix un paisatge molt variat. Compta amb roques, castanyedes, pinedes ... el territori és a més un lloc protegit pels vents i amb gran abundància d'aigua.

Besalú (Girona)

Al municipi de la comarca de la Garrotxa trobem Besalú, un autèntic centre turístic gràcies a la seva arquitectura medieval. Com si fos una visita en el temps a l'Edat Mitjana, Besalú ens submergeix en un viatge ple d'història.

el símbol per excel·lència de Besalú, el seu pont. Construït sobre el riu Fluvià, aquest pont constitueix ja la clàssica postal del poble. La forma del pont, amb un colze al mig, es deu al fet que les seves columnes es recolzen sobre roques naturals en la llera del riu. Una autèntica duana on es cobrava un percentatge de les mercaderies que el travessaven.







En Besalú . . . . #besalú #viajerosveganos #vegantraveller #viajar #travelling #catalunya #spain Una publicación compartida de Beat Mad (@flbeat79) el 22 Jul, 2018 a las 3:52 PDT

Cadaqués (Girona)

Considerat com un dels pobles més bonics de Catalunya (el més bonic del món segons Salvador Dalí), Cadaqués es situa a la comarca de l'Alt Empordà. En aquest poble mariner, destaquen les seves cases blanques i els seus estrets carrers de pedra plenes de plantes i flors, aconseguint així embadalir al viatger. A més de les seves galeries d'art i boniques botigues, no ens podem perdre les seves famoses cales i platges, on sens dubte destaquen les seves aigües cristal·lines.



Pels amants del senderisme o el trekking, les rutes pels seus antics camins i Camins de ronda són una genial alternativa. Així mateix, aquest poble compta amb una excel·lent gastronomia. Podem trobar restaurants que serveixen peix del dia i gaudir del seu famós plat suquet de peix (sopa de peix).

The prettiest ?? Una publicación compartida de ?????? (@raquel.cayuela) el 17 Jul, 2018 a las 11:01 PDT



Setenil de las Bodegas (Cadis)

Aquest municipi de la província de Cadis és famós per la seva pintoresc entramat urbà, que va ser declarat Conjunt Històric. Forma part de la ruta dels pobles blancs i el seu centre està incrustat en el tall format pel riu Guadalporcún al seu pas per la ciutat.

Considerat com un dels principals destinacions turístiques de la Serra de Cadis, consta de cases que estan excavades en una muntanya de manera que les teulades són les pròpies roques. Això ha donat lloc a racons tan bonics com els carrers de les Coves de l'Ombra i de les Coves del Sol, que tenen la particularitat que només podem veure la roca de la muntanya, en lloc del cel, quan mirem cap amunt.

Setenil és un dels pobles blancs de la Serra de Cadis, des d'on es poden fer infinitat de rutes de senderisme. La més famosa és la Ruta dels Bandolers, ja que per la seva serra han cavalcat personatges com el Tempranillo o Curro Jiménez. És un lloc digne de veure, sobretot durant la Setmana Santa, ja que aquestes festes han estat declarades d'Interès Turístic Nacional d'Andalusia i estan molt arrelades a la seva cultura i tradicions.

#Cádiz #setenildelasbodegas Una publicación compartida de Alvaro Soto Paez (@alvaro_sp1) el 19 Jul, 2018 a las 6:39 PDT

Casares (Màlaga)

Situat a la comarca de la Costa del Sol Occidental, Casares és el prototip de poble blanc andalús, amb carrers estrets, costeruts i sinuosos i cases emblanquinades. A més és el lloc de naixement de Blas Infante, considerat el "Pare de la Pàtria Andalusa".

Aquesta localitat ha conservat en el seu casc urbà aquest aire de temps quiet i ha renovat les infraestructures que la vida actual demanda. Semblant equilibri no és gens fàcil, però a Casares s'ha aconseguit i està considerat com un dels més bells pobles d'Espanya, tal com evidencia el fet que en 1978 va ser declarat Conjunt Històric-Artístic.

Olite (Navarra)

A 42 km de Pamplona, aquest municipi de la Comunitat Foral de Navarra és un autèntic poble de conte. La ciutat d'Olite ha estat declarat Conjunt Històric Artístic i compta amb una població d'uns 4.000 habitants.

En l'actualitat Olite s'ha convertit en la 'Capital del Vi de Navarra'. Aquí es concentren tots els organismes i institucions del sector: l'Estació de Viticultura i Enologia de Navarra (EVENA), el Consell de la Denominació d'Origen Navarra, la seu de la Confraria del Vi de Navarra i el Museu de la Vinya i del Vi .

Ronda (Màlaga)

La ciutat de Ronda està integrada per tres zones ben diferenciades geogràfica i gairebé arquitectònicament: el primigeni nucli romà i medieval, conegut com la Ciutat; al barri del Mercat, al nord, unit a l'anterior per tres ponts sobre el Tajo i que és la zona comercial i la de major expansió, i el barri de Sant Francesc, al sud, que, igual que l'anterior, va començar a construir-se en al segle XVI.

#castellfullitdelaroca #CatalunyaExperience #Igersebre #Catalunya Una publicación compartida de Dami_llp (@dami_llp) el 21 Jul, 2018 a las 1:27 PDT



Sallent de Gállego (Osca)

Pertanyent a la comarca de Alt Gállego, aquest pintoresc poble es troba a la vora de l'Embassament de Lanuza i al peu de les més alts cims de la serralada, molt a prop ja de la frontera amb França. El seu terme constitueix la capital de la Vall de Tena.