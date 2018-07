Un home mata dues persones a trets i es treu la vida a Toronto

Dues persones van morir i 12 van resultar ferides a causa del tiroteig protagonitzat diumenge a la nit al barri de Greektown, a Toronto, per un home que s'hauria suïcidat. La Unitat Especial de Recerca d'Ontario (SIU) va explicar que el succés es va produir en una zona residencial popular pels seus nombrosos cafès i restaurants, quan un home de 29 anys que passejava per l'avinguda Danforth va obrir foc contra els vianants. La Policia el va localitzar al carrer Bowden, on es va produir un petit tiroteig. El sospitós va aconseguir fugir i va ser trobat poc després a la mateixa avinguda Danforth sense vida. Les primeres indagacions indiquen que es va suïcidar, però la SIU no ha arribat a una conclusió definitiva.

Entre els ferits hi ha una nena d'uns 8 anys que està ingressada en estat greu a l'hospital infantil de Toronto. Els ferits van ser traslladats a diversos centres mèdics de la ciutat. El portaveu policial Mark Pugash va explicar que encara és massa aviat per determinar si hi va haver alguna motivació terrorista. «Estem examinant qualsevol possibilitat», va afirmar el cap de la Policia de Toronto, Mark Saunders.

Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, John Tory, va assegurar que es tracta d'un simple succés que respon a «un problema d'armes». «Les armes estan massa disponibles per a massa gent», va afegir. «És gairebé inconcebible que coses així puguin passar», va assenyalar.

Toronto ha patit un augment de la violència armada en l'últim any. El 2018 ja hi ha hagut 26 morts per aquesta causa, un 53 per cent més que el 2017, segons dades divulgades per la Policia la setmana passada. El Govern municipal ha desplegat 200 agents per contenir els tirotejos, atribuïts a una pugna entre bandes criminals.

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, va reaccionar a través de Twitter per expressar el seu suport a «tots els afectats per aquesta terrible tragèdia».