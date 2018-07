L'Audiència de Navarra manté la llibertat provisional del guàrdia civil de 'La Manada'

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha rebutjat, en una acta feta pública aquest dimarts, el reingrés a la presó sol·licitat per la fiscalia i les acusacions d'un dels cinc condemnats a 9 anys per un delicte continuat d'abús sexual en el cas de 'La Manada', A. M. G. E., el guàrdia civil que va intentar renovar el passaport tot i tenir-ho expressament prohibit per decisió d'aquest mateix tribunal, segons ha informat el TSJ de Navarra. La resolució compta amb el vot particular discrepant del president de la Secció Segona de l'Audiència, que advoca per l'empresonament del condemnat en estimar que va trencar la mesura cautelar imposada en l'acta dictada el passat 21 de juny.

La fiscalia, l'acusació particular, exercida per la jove que va denunciar la violació, i les dues accions populars —Ajuntament de Pamplona i govern de Navarra—, van considerar en una vista celebrada el 5 de juliol que l'intent de renovació del passaport constituïa un intent de trencament d'una de les mesures cautelars fixades per la Secció Segona en la seva resolució del 21 de juny i, per tant, el condemnat hauria d'ingressar a la presó per risc de fuga. La defensa, per la seva banda, s'hi va oposar i va reclamar el manteniment de la situació de llibertat.

Els cinc condemnats van quedar en llibertat el 22 de juny, l'endemà de l'acta notificada pel tribunal, després d'abonar cadascun els 6.000 euros de fiança imposada per eludir la pròrroga de la presó provisional. Aquesta decisió també va comptar amb el vot particular del president de la Secció Segona, que es va mostrar partidari de la pròrroga de la presó fins a la meitat de la pena imposada, 4 anys i 6 mesos.

Entre altres mesures cautelars, a més del dipòsit de la fiança, el tribunal va imposar als condemnats l'obligació de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres al jutjat de guàrdia la seva localitat de residència, la prohibició d'accedir a la Comunitat de Madrid –lloc de residència de la denunciant–, la prohibició de comunicació amb la víctima per qualsevol mitjà o procediment, la retirada del passaport i la prohibició d'obtenir-lo en un futur, la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial, la designació d'un domicili on puguin ser trobats, així com un telèfon de contacte, amb l'advertiment exprés que en el cas de no ser localitzats en aquests domicilis, immediatament s'expedirà la corresponent requisitòria (ordre de crida i cerca).