Macron va conèixer immediatament l'escàndol del seu guardaespatlles

El ministre d'Interior de França, Gerard Collomb, va assegurar que va informar la Presidència sobre el vídeo que mostrava un guardaespatlles del mandatari, Emmanuel Macron, agredint un manifestant el dia següent de l'incident, que va tenir lloc l'1 de maig. L'escàndol va esclatar després de la divulgació d'un vídeo en què es veu com el guardaespatlles, Alexandre Benalla, colpeja brutalment un jove durant una manifestació l'1 de maig a París.

Collomb, un aliat proper de Macron, va comparèixer davant el Parlament per donar explicacions sobre el succés, tot defensant que el Govern va informar l'Elisi el dia següent del succés, després de tenir coneixement del vídeo. Així, va manifestar que la Presidència li va comunicar que s'aplicarien «sancions» contra Benalla, abans d'afegir que el guardaespatlles «no era part dels efectius» sota la seva autoritat.

«El gabinet del president de la República i la Prefectura de la Policia tenien totes les informacions necessàries per actuar. Crec que els fets assenyalats van ser tinguts en compte al nivell adequat i, per això, no em vaig ocupar més de l'assumpte», va explicar.

Collomb va dir a més desconèixer quina és la tasca exacta que porta a terme Benalla i va destacar que havia parlat de l'assumpte «el mínim possible» amb Macron durant el cap de setmana.

La Fiscalia de París va confirmar diumenge la posada en marxa d'una investigació formal per múltiples càrrecs, entre ells el d'agressió, contra Benalla.