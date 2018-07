Mor un muntanyenc en caure des de 100 metres d'altura a Osca

Un muntanyenc de 63 anys i veí de Castro Urdiales (Cantàbria) va morir en relliscar en una gelera i precipitar-se cent metres per un canal de neu al Pic Inferns del Pirineu aragonès, ubicat al terme municipal de Panticosa (Osca). «El guarda del Refugi de Bachimaña va trucar als agents cap a dos quarts d'una del migdia per informar-los que un muntanyenc havia patit una caiguda i s'havia precipitat per un canal de neu al Pic Inferns.

Fins al lloc de l'accident es va dirigir personal dels Equips de Rescat i Intervenció de Muntanya (Ereim) de Panticosa, de la Secció de Rescat i Intervenció en Muntanya (Sereim) de Jaca, la Unitat Aèria de la Guàrdia Civil amb base a Osca i també un metge del servei 061.