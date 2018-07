Ryanair reubica o reemborsa tots els passatgers afectats per les dues jornades de vaga a l'Estat

Ryanair ha reubicat en vols alternatius o ha reemborsat tots els passatgers afectats per les cancel·lacions amb motiu de les dues jornades de vaga convocades pels tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, Portugal i Bèlgica.

En total, són 100.000 passatgers dels 600 vols que la companyia ha cancel·lat a Europa entre dimecres 25 i dijous 26 de juliol. En un comunicat d'aquest dimarts, Ryanair ha assegurat que aquest dimecres operarà 2.400 vols a Europa amb 450.000 passatgers. Segons l'aerolínia, el gruix d'afectats per les cancel·lacions són de vols amb origen o destí a l'Estat. Les aturades afecten els tres aeròdroms catalans on opera la companyia irlandesa: el Prat i Girona i en menor mesura, Reus.

La companyia no preveu que hi hagi més cancel·lacions al llarg de la primera jornada de vaga. Els passatgers que han optat per ser reubicats ho han estat a vols de la companyia i la resta han rebut el reemborsament complet del seu bitllet, segons el mateix comunicat.