Trump, al president iranià: «patiràs les conseqüències si amenaces de nou els EUA»

El president nord-americà, Donald Trump, va avisar el seu homòleg iranià, Hassan Rouhani, que «no torni a amenaçar els Estats Units» tret que vulgui fer front a greus conseqüències. «Mai de la vida amenacis de nou els Estats Units o patiràs les conseqüències com pocs han patit al llarg de la Història», va asseverar Trump al seu compte de Twitter.

«Ja no som un país que no reacciona davant les teves paraules demencials de violència i mort. Ves amb compte!», va afegir el dirigent nord-americà.

Les paraules del magnat novaiorquès van arribar poc després que Rouhani assegurés que «una guerra amb l'Iran és la mare de totes les guerres». No obstant això, el president iranià no ha descartat la possibilitat d'arribar a un acord de pau amb Washington. «Senyor Trump, no jugui amb la cua del lleó, només el portarà a lamentar-ho», va destacar el president de l'Iran. «No està vostè en posició d'incitar la nació iraniana contra els interessos i la seguretat de l'Iran», va advertir.

Rouhani es va burlar de l'amenaça de Trump d'aturar les exportacions de petroli iranianes i va destacar que la República Islàmica té una posició dominant al golf Pèrsic i a l'estret d'Ormuz, principal punt de pas del transport naval de cru. Les autoritats iranianes ja han amenaçat en anteriors ocasions de bloquejar l'estret d'Ormuz en resposta a hostilitats dels Estats Units. Per la seva banda, un alt comandament militar iranià va avisar que Trump podria estar preparant-se per envair-los.