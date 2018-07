Casado busca els consells d'Aznar

El nou líder del PP, Pablo Casado, i l'expresident José María Aznar van parlar de la situació de Catalunya i dels «reptes i desafiaments» que afronta Espanya en una reunió de gairebé dues hores de durada mantinguda a la seu del partit del carrer Génova. Aznar va tornar a la seu estatal dels populars després de més de dos anys i després d'haver renunciat l'any 2016 a la Presidència d'honor de la formació. Casado va decidir citar l'expresident al seu despatx després de la trobada que va mantenir dilluns amb Mariano Rajoy al mateix lloc i que va tenir una durada d'una hora i mitja.

Segons fonts de la direcció del partit, la reunió amb Aznar es va celebrar en un ambient «de confiança i esperança en el futur». Durant la conversa va tenir «especial rellevància» la política internacional, en què Casado va treballar durant la seva etapa com a director de gabinet de l'expresident del Govern entre els anys 2009 i 2011.

Javier Maroto, un dels principals suports de Casado, va negar que hi hagi «revisionisme» en la reunió amb Aznar i va explicar que el seu objectiu, igual que el de la trobada amb Rajoy, és el d'aprofitar l'experiència dels que van ocupar abans el lideratge de la formació. A més, va admetre que suposa «una invitació subtil però evident» a tornar a confiar en el partit a tots aquells que s'han allunyat de la formació durant els últims anys i poder així tornar al palau de la Moncloa «com més aviat millor». Paral·lelament, Maroto no va voler aclarir si el president del PP li oferirà avui a la seva rival a les primàries, Soraya Sáenz de Santamaría, ser la candidata a la Presidència de la Comunitat de Madrid.

Durant la seva campanya per defensar la seva candidatura a liderar el PP, Casado va reivindicar tant el «llegat» de Rajoy com el d'Aznar, i va assenyalar que tots els expresidents que ha tingut el PP «tenen molt a aportar i a aconsellar». «Qui aspira a liderar el PP ha d'estar orgullós del seu passat», va afirmar divendres passat, abans que comencés el XIX Congrés nacional extraordinari del PP celebrat el passat cap de setmana, en què Casado es va fer amb la presidència del partit .

No obstant això, Aznar no va ser convidat a aquest conclave. Després de les queixes manifestades per l'expresident per aquesta decisió, el president de la comissió organitzadora (COC), Luis de Grandes, va argumentar que Aznar va renunciar el 2016 a ser president d'honor de la formació i que ha tractat amb un «desdeny especial» el Partit Popular.