Diversos focs a les rodalies d'Atenes causen almenys 74 morts i gairebé 200 ferits

Almenys 74 persones han mort a causa dels incendis que s'han declarat aquesta setmana a les rodalies d'Atenes (Grècia), segons l'últim balanç de víctimes divulgat per la Brigada de Bombers. A més, almenys 187 persones han resultat ferides, de les quals 81 segueixen hospitalitzades i deu estan greus. Entre els ferits hi ha 23 menors. La Brigada de Bombers va alertar que el nombre de víctimes podria seguir augmentant a causa de la gran quantitat de ferits i les persones desaparegudes. Les autoritats no descarten que els focs hagin estat provocats perquè es van originar al mateix temps a llocs allunyats entre ells.

A la zona en la qual van començar els incendis, la localitat de Kineta, a la regió d'Attica, les autoritats gregues han desplegat 74 vehicles amb més de 150 efectius de bombers, que tenen el suport cinc helicòpters i altres mitjans aeris i terrestres.

Les flames van aparèixer dilluns en un bosc de pins prop de Kineta, a 50 quilòmetres d'Atenes. El segon foc es va iniciar poc després a Penteli, al nord de la capital. Les flames s'ha estès també cap a l'est de la ciutat. Els incendis són freqüents a Grècia durant l'època estival.

El Govern del primer ministre Alexis Tsipras va declarar tres dies de dol oficial per les víctimes dels incendis. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va parlar amb Tsipras per telèfon per oferir-li la ajuda europea.

L'alcalde de Rafina -una de les localitats més afectades per les flames-, Evangelos Bornous, va assegurar que no s'havien rebut ordres d'evacuar les poblacions de la zona després registrar-se el primer incendi.

El president de la Creu Roja de Grècia, Nikos Economopoulos, va assegurar que «un rescatador m'ha informat que ha vist a Mati la impactant imatge de 26 cossos de persones abraçades entre elles que s'havien refugiat juntes en un camp a uns 30 metres de la platja». «Van intentar trobar una ruta d'escapament però desafortunadament aquestes persones i els seus fills no ho van aconseguir a temps», va relatar. Un testimoni dels fets va explicar que havia vist diversos cadàvers a aquesta zona.

Les imatges enregistrades des dels helicòpters mostren un escenari apocalíptic. Milers de persones van fugir només amb la roba que portaven per escapar del foc però moltes altres van quedar atrapades a casa i a l'interior dels seus vehicles.

Els bombers asseguren que l'espessa vegetació d'aquesta zona està dificultant les tasques d'extinció i de rescat. A la petita petita localitat costanera de Mati, a uns 40 quilòmetres d'Atenes, es troba el major nombre de víctimes d'aquest incendi, segons va confirmar el portaveu del Govern grec, Dimitris Tzanakopoulos. La localitat compta amb tot just 200 residents però durant l'estiu es transforma en una popular zona turística visitada per grecs i turistes de la resta d'Europa.

Diverses persones van morir ofegades mentre intentaven fugir de les flames i de l'espès núvol de pols i cendres que va cobrir el municipi. La guàrdia costanera grega va aconseguir rescatar amb vida unes 700 persones de les platges properes al port de Rafina. Alguns ciutadans van posar a disposició les seves barques, que es van unir a les nou patrulles costaneres i dos navilis militars.