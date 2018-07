El Govern insta Casado a aclarir el tema del màster

La ministra d'Educació i portaveu del Govern, Isabel Celaá, considera que correspon al president del PP, Pablo Casado, i a la Universitat Rey Juan Carlos demostrar que els títols que assegura posseir i que estan «en entredit» són de veritat. «Estem esperant», va explicar Celaá després que la jutge del cas màster hagi requerit als dos professors del màster que va cursar Casado que aportin els treballs pels quals va ser avaluat de 20 crèdits. La portaveu de l'Executiu no va voler avançar com pot afectar aquest cas al recent elegit líder del PP i es va limitar a manifestar el seu respecte per les investigacions obertes, tant la interna de la universitat com la judicial. «Sembla que segons els mitjans les qualificacions estan en dubte. A ell i a la universitat els correspon garantir que són certes», va dir.