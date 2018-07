«He vist cadàvers, em sento afortunada d'estar viva»

«He vist cadàvers i cotxes completament cremats, em sento afortunada d'estar viva», va explicar una dona supervivent de l'incendi. «Mati ja no existeix», va lamentar l'alcalde de Rafina, Evangelos Burnus, que va assegurar que milers d'edificis han quedat consumits per les flames, i no va descartar que les víctimes mortals puguin superar el centenar. Un temor que tampoc amaguen els bombers grecs que treballen sense descans per sufocar els incendis. «Temem trobar més víctimes», va explicar un responsable dels bombers.

«Hem escapat gràcies al mar perquè les flames arribaven fins a l'aigua. El foc ens cremava l'esquena i ens hem llançat a l'aigua», va explicar Kostas Laganos, un veí de Mati.

«Vull creure que malgrat les adverses condicions meteorològiques farem tot l'humanament possible per controlar el foc. Tot i això, em preocupa que alguns incendis apareguessin alhora a l'est i oest de Àtica. Res quedarà sense resposta», va assegurar el primer ministre grec, Alexis Tsipras, que va tornar urgentment al país de la seva visita oficial a Bòsnia davant la gravetat de la situació.

Grècia viu una intensa onada de calor amb temperatures que en els últims dies han superat els 40 graus, al que s'uneixen fortes ràfegues de vent de prop de 60 quilòmetres per hora que estan dificultant les tasques d'extinció. Si bé és cert que Grècia està habituada als focs en època estival, no es recorda un incendi tan devastador des de l'estiu de 2007, quan diversos focs van arrasar el Peloponès i l'illa de Evia causant la mort d'almenys 70 persones.



Ajuda de la UE

El president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va assegurar que el mecanisme de protecció civil de la UE ja està activat per oferir assistència a Atenes. El país hel·lè va rebre mostres de solidaritat de pràcticament tots els socis de la UE. Espanya va anunciar que enviaria dos avions amfibis tipus Canadair que havia sol·licitat el Govern grec, però finalment sembla que no seran necessaris.

La manca de mitjans podria ser una de les causes que els incendis hagin provocat un nombre tan alt de víctimes. Al febrer de 2017, per exemple, 4.000 bombers van veure expirar els seus contractes temporals, subscrits el 2012, sense que les autoritats consideressin oportú renovar-los. Una votació parlamentària, impulsada pel Govern, va rescatar tot just la meitat d'ells (2.160).