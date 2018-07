La Justícia rebutja que el guàrdia civil de La Manada hagi de tornar a la presó

L'Audiència de Navarra considera que el guàrdia civil de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, no va intentar incomplir les mesures cautelars de la seva llibertat provisional en intentar renovar el passaport i afirma que el fet que «l'única reacció policial hagi estat la publicació d'un tuit fa dubtar seriosament que el que va passar hagués donat lloc en el seu moment a la més mínima alarma».

Així, l'Audiència assenyala en un acte que no hi ha una causa «prou justificada» per decretar l'ingrés a presó d'Antonio Manuel Guerrero, tal com van demanar les acusacions. La secció segona, per dos vots a un, considera que «la prova practicada posa de manifest que l'actuació del senyor Guerrero en cap moment va estar dirigida a buscar l'incompliment de les mesures acordades en la interlocutòria de 21 de juny de 2018, sinó que, valorada des d'un punt de vista racional i lògic, s'acomoda més a les explicacions donades per la seva direcció lletrada».

En aquest sentit, considera que aquesta tesi es revela «de manera inequívoca» en el contingut de la conversa telefònica mantinguda pel condemnat amb el funcionari que va atendre la seva trucada al 091 el dia 22 de juny quan viatjava cap a Sevilla després de sortir de la presó. Durant aquesta conversa, recull la interlocutòria, Antonio Manuel Guerrero «va sol·licitar informació sobre com emplenar el requeriment d'aquest tribunal de lliurar el seu passaport en el termini de 4 dies i va explicar sense embuts quina era la seva situació».