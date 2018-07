Moció de censura contra Macron pel cas del guardaespatlles

El partit opositor Els Republicans va anunciar que presentarà una moció de censura contra el Govern pel cas d'Alexandre Benalla, un guardaespatlles del president francès, Emmanuel Macron, que va colpejar brutalment un jove durant la manifestació de l'1 de maig a París. «El Govern ha fracassat i ha de ser fet responsable davant el Parlament», va explicar el cap del grup parlamentari d'Els Republicans a la cambra baixa, Christian Jacob.

El portaveu de la formació conservadora va assenyalar que «no és acceptable que el primer ministre, Edouard Philippe, s'hagi absentat del Parlament durant cinc dies» per evitar donar explicacions sobre l'escàndol relacionat amb Benalla.

La moció de censura té poques possibilitats d'èxit perquè el partit governant, La República en Marxa, compta amb majoria a l'Assemblea Nacional, tot i que debilitaria políticament l'Executiu, que amb el cas Benalla està vivint la seva primera gran crisi.

Els grups parlamentaris van demanar la compareixença de Philippe i el ministre d'Interior, Gerard Collomb, però només la va acceptar el segon. En la seva compareixença de dilluns va dir que va tenir coneixement dels fets al dia següent i que van ser comunicats al Palau de l'Elisi, que va prometre aplicar «sancions».

«El Gabinet del president de la República i la Prefectura de la Policia tenien totes les informacions necessàries per actuar. Crec que els fets assenyalats van ser tinguts a compte al nivell adequat i, per això, no em vaig ocupar més de l'assumpte», va afegir. L'escàndol va esclatar després de la publicació d'un vídeo gravat per càmeres de seguretat.