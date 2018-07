La Policia busca un pres condemnat per violació i assassinat fugit d'una presó

La Policia està buscant a Guillermo Fernández Bueno, un pres perillós que no ha tornat a la presó càntabra del Dueso després d'un permís penintenciari d'una setmana. El fugit va ser condemnat a 26 anys i sis mesos de presó per violar i assassinar en una cafeteria de Vitòria a una empleada de neteja l'any 2000 i té una altra condemna de nou anys per una altra agressió sexual comesa un mes abans.



Fernández havia d'haver tornat a la presó el diumenge després del permís però va deixar la seva cel·la bastant buida, la qual cosa fa sospitar que tenia planejat no tornar. Les forces de seguretat el busquen tant a Cantàbria com en la resta de l'Estat, ja que "es desconeix" el seu parador.



Els agents demanen la col·laboració ciutadana per localitzar-ho a través d'una fotografia difosa a les xarxes socials, en la qual demanen a qualsevol amb informació telefonar al 091. La recerca és "global", perquè el pres ha pogut fugir "a qualsevol lloc" durant el seu permís, informen fonts policials.





??URGENTE. POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN

Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de #Santoña (#Santander) en un permiso.

Si le has visto o tienes algún dato: ??091 pic.twitter.com/j5MXsUXjSt — Policía Nacional (@policia) 25 de julio de 2018

Condemnat per "violència inusitada" després d'asfixiar, violar i degollar a la seva víctima

El pres ja havia complert 17 anys i mig de condemna, que acaba l'any 2026, segons han informat fonts penitenciaras. Les mateixes fonts han explicat que la seva parella fora de la presó es dedica a la compra venda de mobles procedents d'Índia. El permís iniciat el passat dia 15 no era el primer que se li concedia, encara que va obtenir els anteriors a través de recursos admesos finalment pel jutge de vigilància penitenciària.Segons la sentència de l'Audiència alabesa, l'home va actuar amb una "violència inusitada" perquè la víctima va morir asfixiada després de ser violada. A més, una vegada morta, el condemnat li va tallar el coll.