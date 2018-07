Ryanair anuncia que acomiadarà més de 300 treballadors de la plantilla d'Irlanda

Ryanair ha anunciat en plena vaga que acomiadarà més de 300 treballadors de la plantilla d'Irlanda i reduirà un 20% la flota a la base de Dublín, que passarà de 30 a 24 aeronaus al pròxim hivern. En un comunicat a la borsa de Londres, la companyia irlandesa, ha indicat concretament que a partir del 28 d'octubre no comptarà amb el servei de més de cent pilots i més de 200 tripulants de cabina com a conseqüència d'aquest 20% de reducció de la flota de Dublín. En la nota, on també apunta les vagues dels pilots han provocat un descens de les reserves a Irlanda, l'aerolínia assenyala que traslladarà diversos avions a Polònia i ofereix als treballadors que preveu acomiadar la possibilitat de traslladar-se a Polònia o a altres base de la companyia.

"Lamentem aquestes reduccions d'aeronaus a la base a Dublín per aquest hivern, però la direcció ha decidit destinar més aeronaus a aquells mercats on estem gaudint d'un creixement important, com Polònia", ha apuntat la companyia. Ryanair opera una flota de més de 450 aeronaus en 87 bases a Europa.