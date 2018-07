Tailàndia Els nens rescatats de la cova s'ordenen com a monjos budistes

Onze dels nens rescatats després més de dues setmanes atrapats en una cova de Tailàndia i el seu entrenador de futbol van iniciar les cerimònies per ordenar-se com a monjos budistes. El grup es va unir als novells del temple Phra That Doi Wao, a la província del nord de Chiang Rai, en una sèrie de reptes i ofrenes espirituals, així com en els ritus de purificació, on s'afaiten el cabell. Els actes acabaran en un altre recinte religiós de la regió, on seran definitivament ordenats.