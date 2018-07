Les aerolínies europees faran exàmens psicològics als nous pilots

Les companyies aèries europees faran exàmens psicològics als nous pilots abans que comencin a pilotar els seus avions. Aquesta és una de les noves normes de seguretat aprovades per la Unió Europea per a un «millor suport» a la salut mental de la tripulació arran del vol 9525 de Germanwings que es va estavellar als Alps el 2015. La nova regulació preveu també un programa de suport per als pilots que els ajudarà en «el reconeixement, l'enfrontament i la superació de problemes que puguin afectar negativament la seva capacitat per exercir amb seguretat els privilegis de la seva llicència». Per altra banda, i com a barrera «addicional» de seguretat, s'han afegit proves d'alcohol a pilots i tripulants de cabina per a totes les aerolínies europees i estrangeres que volen als territoris de la Unió Europea.

Així, les pràctiques ja establertes en alguns estats membres s'estendran a tota la UE en els propers dos anys. El director executiu d'EASA, Patrick Ky, va explicar que les noves normes europees recullen les propostes de l'agència arran de l'accident de Germanwings i després de consultar l'àmplia comunitat del món de l'aviació. «Europa introdueix les eines per protegir la salut mental de la tripulació de cabina», va afegir.