Almenys 221 morts en una cadena d'atemptats a Síria

Diversos atemptats perpetrats pel grup gihadista Estat Islàmic a zones controlades pel Govern de Síria al sud-oest del país van causar almenys 221 morts, segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans. Entre les víctimes hi ha 127 civils -entre ells 5 nens-. La resta són persones que van agafar les armes per intentar repel·lir l'ofensiva.

Els atacs dels gihadistes es van produir en un front d'uns 20 quilòmetres a la mateixa província. És possible que el balanç de víctimes augmenti a causa que hi ha un gran nombre de ferits.