Almenys 60 persones continuen desaparegudes pels focs a Grècia

La catàstrofe de la urbanització de Mati, on els cossos de 26 persones van ser trobats cremats, no ha presentat encara la seva factura definitiva. Els rescatadors recorren les restes de les 1.500 cases en què se sospita que queden entre 60 i 100 persones encara per aparèixer. Els familiars han anat inundant de noms dels telèfons facilitats per l'Estat grec per informar de desapareguts durant l'incendi. Es considera que la majoria han mort. El nombre de morts, que s'ha elevat als 81, augmentarà.

La desesperació és tan gran que molts ciutadans han penjat fotos dels seus éssers estimats a les xarxes socials per si algú pot donar alguna informació sobre el parador d'aquestes persones.

D'altres han tornat a les zones en què van perdre la pista dels seus, abans que fossin engolits pel foc, amb l'esperança que poguessin refugiar-se en l'últim moment. També n'hi ha que recorren hospital per hospital a Atenes, per si la burocràcia grega s'ha equivocat i el desaparegut està en un llit d'alguna clínica.

Stavrula Malliri, portaveu del cos de bombers grec, va afirmar que segueixen rebent constants trucades telefòniques de persones que busquen els seus éssers estimats i que no es pot descartar la possibilitat que alguns dels que s'han declarat com a desapareguts estiguessin entre els morts o que es trobin refugiats a cases de familiars i amics sense que se n'hagi informat les autoritats.

El panorama que es contempla des de la carretera nacional que uneix la capital grega amb Olimpia, i que va ser tallada durant diverses hores per la proximitat de les flames, és desolador.

Entre els morts s'inclouen famílies senceres amb nens petits i històries descoratjadores. Els vaixells de la guàrdia costanera grega que patrullaven prop de les localitats que van ser destrossades per les flames van aconseguir rescatar més de 700 persones que havien fugit a les platges o saltat al mar des penya-segats per escapar de les flames.